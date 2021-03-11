СНБО поручил проверить облгаз, который связывают с Курченко

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 11 марта поручил провести проверку компании Донецкоблгаз, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Владельцем Донецкоблгаза являются компании, зарегистрированные в Гонконге. В случае выявления нарушений, Донецкоблгаз будет возвращен в государственную сферу управления», — сказал Данилов.

Напомним, компания «Донецкоблгаз» 6 марта прекратила поставки газа на тепловые объекты Донецкой области. Это привело к тому, что пол тысячи жилых домов и ряд социальных объектов, включая больницы, остались без тепла.

После этого полиция открыла дело против ПАО «Донецкоблгаз» за прекращения подачи газа. Дело было открыто по статье «самоуправство» (ст. 356 УК Украины).

«Владельцев Донецкоблгаза связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко», — напомнил бывший журналист Сергей Лещенко.