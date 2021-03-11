СНБО поручил проверить облгаз, который связывают с Курченко

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 11 марта поручил провести проверку компании Донецкоблгаз, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Владельцем Донецкоблгаза являются компании, зарегистрированные в Гонконге. В случае выявления нарушений, Донецкоблгаз будет возвращен в государственную сферу управления», — сказал Данилов.
Напомним, компания «Донецкоблгаз» 6 марта прекратила поставки газа на тепловые объекты Донецкой области. Это привело к тому, что пол тысячи жилых домов и ряд социальных объектов, включая больницы, остались без тепла.
После этого полиция открыла дело против ПАО «Донецкоблгаз» за прекращения подачи газа. Дело было открыто по статье «самоуправство» (ст. 356 УК Украины).
«Владельцев Донецкоблгаза связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко», — напомнил бывший журналист Сергей Лещенко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016