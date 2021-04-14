«Донецкоблгаз» лишили лицензии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), аннулировала лицензию ЧАО «Донецкоблгаз».
Решение было принято на заседании НКРЭКУ 14 апреля, передает Укринформ.
«Аннулировать лицензию ЧАО „Донецкоблгаз“ на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений, выданную в соответствии с постановлением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины», — говорится в решении.
Донецкоблгаз с 6 марта прекратил газоснабжение на объекты ОКП «Донецктеплокоммунэнерго». Компания заявила, что ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» остался без поставщика природного газа из-за долгов перед АО «НАК «Нафтогаз Украины».
11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по результатам заседания СНБО заявил, что ЧАО «Донецкоблгаз» может быть возвращено в государственную сферу управления в случае выявления нарушений.
Впоследствии Служба безопасности начала досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ЧАО «Донецкоблгаз» диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных в районе проведения операции Объединенных сил.
По данным СБУ, установлено, что собственниками ЧАО «Донецкоблгаз» являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, подконтрольные гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации.
При этом указанное акционерное общество, как заметили в спецслужбе, принадлежит к объектам, имеющим важное народнохозяйственное и оборонное значение.
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