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«Энергоатом» в 2020 году получил чистый убыток 4,8 млрд грн

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«Энергоатом» в 2020 году получил чистый убыток 4,8 млрд грн

ГП «НАЭК «Энергоатом» в 2020 году получило 4,8 млрд грн чистого убытка против 3,7 млрд чистой прибыли в 2019 году, − говорится в сообщении дирекции по коммуникациям НАЭК «Энергоатом» в четверг.

Согласно финансовой отчетности компании за прошлый год, ее чистый доход составил 45,648 млрд грн, снизившись на 6,6% по сравнению с предыдущим годом (48,846 млрд грн), валовая прибыль — 6,837 млрд грн (на 51% меньше, 11,569 млрд грн).

При этом показатель EBITDA, обозначающий прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений, составила 13,3 млрд грн.

Как поясняют в НАЭК, 4,8 млрд грн чистого убытка возникли в результате четырех факторов, не зависящих от госпредприятия.

Первый из них — расходы на курсовую разницу при обслуживании валютных кредитов. Благодаря им в настоящее время реализуются, в частности, проект строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) и Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков АЭС. Из-за значительного роста курса евро и доллара США в течение 2020 года убытки компании при обслуживании валютных кредитов составили 6,601 млрд грн.

Второй фактор − принудительное сокращение объема товарной продукции «Энергоатома» с 80,6 млрд кВт-ч до 73,7 млрд кВт-ч в соответствии с прогнозным балансом, утвержденным Минэнерго в апреле прошлого года. В результате балансовых ограничений некоторые энергоблоки АЭС были выведены в резерв на период от одного до трех месяцев, другие работали с ограничениями мощности от 10 до 40%. Как следствие — компания недополучила 4,7 млрд грн дохода.

Следующим фактором в НАЭК называют прямые потери из-за несоответствия себестоимости производимой АЭС электроэнергии той цене, по которой «Энергоатом» в рамках возложенных на него правительством публичных специальных обязанностей (ПСО) поставляет ее для населения. Вследствие продажи НАЭК в рамках ПСО половины произведенной э/э по цене 1 коп/кВт-ч потери составили 1,2 млрд грн.

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Четвертый фактор — общая задолженность перед «Энергоатом» в размере 22,6 млрд грн. Из них 11,6 млрд грн − долг уже не функционирующего госпредприятия «Энергорынок», 6,5 млрд грн — задолженность ГП «Гарантированный покупатель» и 4,4 млрд грн — долг НЭК «Укрэнерго».

"То есть операционная деятельность государственного предприятия прибыльна, а чистый убыток на уровне 4,8 млрд грн объясняется затратами на курсовую разницу при обслуживании валютных кредитов, потерями от выполнения ПСО и балансовых ограничений, а также огромной дебиторской задолженностью НАЭК «Энергоатом, − резюмируют в компании.

При этом «Энергоатом» планирует завершить первый квартал 2021 года с чистой прибылью.

Энергоатом
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