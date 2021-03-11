Регулятор ЕС считает нужным продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на выявленные побочные эффекты

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) считает, что использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca можно продолжать, несмотря на выявленные случаи образования тромбов у привившихся этим препаратом. Ранее по этой причине его использование приостановили в Дании, Норвегии, Италии и Исландии.
"Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают риски и что вакцинация может продолжаться, пока ведется расследование случаев тромбоэмболических осложнений",— говорится на сайте регулятора. Эксперты EMA говорят, что число таких осложнений у вакцинированных людей не превышает их числа в общей популяции. "По состоянию на 10 марта 2021 года в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 30 таких случаев на почти 5 млн человек, вакцинированных препаратом AstraZeneca«,— говорится в сообщении.
По сообщению Reuters, вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила и Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови. Вакцина AstraZeneca занимает первое место по числу одобрений со стороны регуляторов, на втором месте — российская вакцина «Спутник V», которую одобрили уже 50 стран. Помимо AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech. «Спутник V» в ЕС еще не одобрили.
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