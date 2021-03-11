Генсек ООН заявил об угрозе голода для десятков миллионов людей

В конце 2020 года в мире голодали 88 миллионов человек, прогнозы свидетельствуют, что в 2021 году эта цифра будет расти, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.

«По состоянию на конец 2020 года более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности — цифра выросла на 20% за год. Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции», — сказал Гутерреш, которого цитирует РИА Новости.

«Я должен предупредить Совет о том, что мы сталкиваемся с множеством случаев голода, вызванными конфликтами, по всему миру», — указал он.

По его словам, климатические потрясения и пандемия COVID-19 лишь усугубляют ситуацию.

«Если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти. Прогнозы показывают, что голод нарастает и распространяется по Сахелю и Африканскому Рогу и ускоряется в Южном Судане, Йемене и Афганистане. Всего в шаге от объявления голода проживает более 30 миллионов человек в более чем 30 странах», — отметил генсек.

Как заявил Гутерреш, некоторые части Йемена, Южного Судана и Буркина-Фасо охвачены голодом. «Более 150 тысяч человек рискуют умереть от голода. В Йемене в результате пятилетнего конфликта 4 миллиона человек по всей стране покинули свои дома», — сказал генсек. По его словам, согласно прогнозам, в 2021 году около половины всех детей в Йемене в возрасте до пяти лет (2,3 миллиона детей) столкнутся с острым недоеданием. Около 16 миллионов человек столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности, добавил он.

В прошлом году Демократическая Республика Конго пережила крупнейший в мире продовольственный кризис: с июля по декабрь почти 21,8 миллиона человек столкнулись с острым голодом, сообщил генсек.

Южный Судан, по словам Гутерреша, столкнулся с самой высокой угрозой продовольственной безопасности с тех пор, как страна провозгласила свою независимость десять лет назад. «Цены на продукты питания настолько высоки, что одна тарелка риса и бобов стоит более чем 180% от средней дневной заработной платы — что эквивалентно примерно 400 долларам здесь, в Нью-Йорке», — заявил он.