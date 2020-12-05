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ООН: из-за пандемии от голода может умереть 270 млн человек

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ООН: из-за пандемии от голода может умереть 270 млн человек

В 2021 году человечеству грозит самый тяжелый со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис, а от голода могут умереть 270 млн человек.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли во время выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, пишет Громадське.

По его словам, из-за пандемии количество людей, которые могут умереть от голода, выросло с прогнозируемых 135 млн до 270 млн.

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Он отметил, что, несмотря на ситуацию, которая есть сейчас, 2021 год может стать «катастрофическим». Гуманитарный кризис может достичь наибольших масштабов со времени основания ООН 75 лет назад.

Бизли призвал мировых лидеров и международные организации уделить внимание финансированию борьбы с голодом и преодолению причин миграции в мире.

В ООН отмечают, что не допустить кризис мешает отсутствие ресурсов, поскольку их потратили на борьбу с пандемией.

«Поскольку мы потратили $19 трлн, денег на преодоление гуманитарного кризиса может и не быть в 2021 году. Мы видим экономическое падение, а потребности выросли вдвое», — подчеркнул Бизли.

Напомним, еще весной Дэвид Бизли заявил, что в условиях пандемии коронавируса под угрозой голодания оказались более чем 30 стран мира. По его словам, хрупкие системы здравоохранения в развивающихся странах не в состоянии справиться со вспышкой COVID-19, а экономическая катастрофа приводит к огромной нагрузке на ресурсы.

В ноябре Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что до конца 2020 года на грани голода из-за неблагоприятной ситуации с продовольствием на фоне эпидемии коронавируса рискуют оказаться 130 млн человек.

ООН, голод, пандемия
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