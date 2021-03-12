Словацкий министр уходит в отставку из-за скандала с вакциной «Спутник V»

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи заявил, что уйдет в отставку, чтобы помочь разрядить скандал из-за поставок в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает Reuters. Словакия второй после Венгрии разрешила применение препарата из России до одобрения европейским регулятором. Премьер-министр Игор Матович договорился о поставках в обход своих партнеров по правящей коалиции, чем вызвал в ней разлад.
«Две коалиционные партии сделали мою отставку условием того, чтобы они остались в коалиции. В такой ситуации, думаю, не было смысла спорить... Я не приклеен к своему месту»,— сказал Крайчи на брифинге.
Отметим, что высказывание премьера Словакии в начале марта стало причиной другого скандала. Матович 3 марта пошутил об условиях поставки вакцины «Спутник V» в эфире Radio Express. На вопрос ведущих о том, что он пообещал России в обмен на вакцину, он ответил: «Закарпатскую Украину». Позже он сказал, что ничего России не обещал и Россия от него ничего не хотела. МИД Украины выразил протест временному поверенному в делах Словакии в Киеве Матушу Корбе и потребовал извинений. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил премьеру отдать за вакцину несколько регионов Словакии. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед Кулебой.
Словакия получила первую партию российской вакцины «Спутник V» 1 марта.
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