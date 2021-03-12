В Украине выросли темпы вакцинации: за сутки привили почти 9 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки от коронавируса привили 8859 человек. С начала кампании первую дозу вакцины получили 38 237 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Больше всего прививок за вчера сделали в Киевской области — 950. В целом ситуация по регионам следующая:

Винницкая область — 370 прививок;

Волынская область — 160 прививок;

Днепропетровская область — 800 прививок;

Донецкая область — 610 прививок;

Житомирская область — 128 прививок;

Закарпатская область — 280 прививок;

Запорожская область — 320 прививок;

Ивано-Франковская область — 262 прививки;

Киевская область — 950 прививок;

Кировоградская область — 320 прививок;

Луганская область — 180 прививок;

Львовская область — 320 прививок;

Киев — 230 прививок;

Николаевская область — 250 прививок;

Одесская область — 230 прививок;

Полтавская область — 510 прививок;

Ровенская область — 320 прививок;

Сумская область — 389 прививок;

Тернопольская область — 560 прививок;

Харьковская область — 320 прививок;

Херсонская область — 400 прививок;

Хмельницкая область — 280 прививок;

Черновицкая область −260 прививок;

Черниговская область — 80 прививок.

Черкасская область — 330 прививок.

За весь период кампании вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (4114 человек), меньше всего — в Черниговской области (626).

Отметим, по сравнению с предыдущими сутками, в Украине сделали почти на 3 тысячи прививок больше. Позавчера в стране вакцинировали 5898 человек.

При этом в Украине должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в день еще на прошлой неделе.