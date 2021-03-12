В Украине выросли темпы вакцинации: за сутки привили почти 9 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки от коронавируса привили 8859 человек. С начала кампании первую дозу вакцины получили 38 237 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Больше всего прививок за вчера сделали в Киевской области — 950. В целом ситуация по регионам следующая:
Винницкая область — 370 прививок;
Волынская область — 160 прививок;
Днепропетровская область — 800 прививок;
Донецкая область — 610 прививок;
Житомирская область — 128 прививок;
Закарпатская область — 280 прививок;
Запорожская область — 320 прививок;
Ивано-Франковская область — 262 прививки;
Киевская область — 950 прививок;
Кировоградская область — 320 прививок;
Луганская область — 180 прививок;
Львовская область — 320 прививок;
Киев — 230 прививок;
Николаевская область — 250 прививок;
Одесская область — 230 прививок;
Полтавская область — 510 прививок;
Ровенская область — 320 прививок;
Сумская область — 389 прививок;
Тернопольская область — 560 прививок;
Харьковская область — 320 прививок;
Херсонская область — 400 прививок;
Хмельницкая область — 280 прививок;
Черновицкая область −260 прививок;
Черниговская область — 80 прививок.
Черкасская область — 330 прививок.
За весь период кампании вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (4114 человек), меньше всего — в Черниговской области (626).
Отметим, по сравнению с предыдущими сутками, в Украине сделали почти на 3 тысячи прививок больше. Позавчера в стране вакцинировали 5898 человек.
При этом в Украине должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в день еще на прошлой неделе.
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