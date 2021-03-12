В РФ сейчас выявляют меньше случаев COVID-19, чем в Украине

За минувшие сутки в России зарегистрировали 9,7 тыс. заразившихся коронавирусом, сообщил местный оперативный штаб.

Суточный прирост инфицированных в этой стране не поднимается выше отметки 10 тыс. человек четвертый день подряд.

Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 4,37 млн человек.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 12 946 новых случаев заболевания.