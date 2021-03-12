В Японии выявили не известный ранее штамм коронавируса

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии обнаружило заражение не известным ранее штаммом коронавируса у мужчины, который в феврале прибыл в страну из Филиппин. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.
По его данным, этот штамм «столь же опасен», как и выявленные ранее мутировавшие образцы из Великобритании, ЮАР и Бразилии.
В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года, первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС до 21 марта.
По последним данным, за все время эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 445 тыс., зафиксировано 8,4 тыс. летальных исходов.
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