Власти не будут продлевать ограничения цены на газ на апрель

Министерство энергетики не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/куб м, которая была установлена Кабмином на февраль-март для бытовых потребителей. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на ответ министерства.

«Министерство не намерено продлевать действие ограничений цены на газ», — говорится в сообщении.

Ранее на рынке обсуждалась возможность продления, как минимум, на апрель, поскольку это последний месяц отопительного сезона.

Напомним, что Кабмин установил предельную цену на газ для населения до 31 марта на уровне 6,99 грн за кубометр.