В Австрии сообщили о начале третьей волны пандемии в стране

Глава австрийского Минздрава Рудольф Аншобер заявил в понедельник, что в Австрии началась третья волна пандемии.
«Я наблюдаю в Австрии сейчас начало третьей волны. Она во многих случаях есть по всей Европе. Мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения осенней ситуации (массового распространения инфекции во время второй волны)», — сказал министр в эфире местного радио.
По его словам, избежать бесконтрольного роста числа заболевших необходимо путем организации тестирования жителей на новый коронавирус при выезде из регионов, особенно сильно затронутых пандемией.
В Австрии в марте в результате ослабления жесткого карантина ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом приблизился к 3 тыс. В феврале этот показатель держался у отметки в 2 тыс. случаев.
С 8 февраля австрийские власти в рамках ослабления жесткого карантина открыли школы, объекты сферы торговли, музеи, предприятия сферы услуг с условием обязательного ношения масок типа FFP2. Для посещения салонов красоты и школ нужно заранее сдать тест на коронавирус. Ограничения в области туризма, спорта, культуры и общественного питания в настоящее время остаются в силе. Обычный карантин действует в Австрии с 3 ноября 2020 года.
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