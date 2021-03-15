Джонсон заверил в безопасности вакцины от AstraZeneca

Вакцина от коронавируса производства AstraZeneca безопасна, власти Британии с уверенностью продолжают массовую вакцинацию населения, подтвердил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование одной партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали некоторые другие страны. Применяемая в Британии прививка от AstraZeneca производится не на тех же предприятиях, что используемая в ЕС и других регионах мира.

«Наш MHRA (британский медицинский регулятор) — один из самых жестких и опытных регуляторов в мире. Они не увидели каких-либо причин не продолжать программу вакцинации. Следовательно, мы по-прежнему очень уверены в программе (вакцинации) и это здорово, что она продвигается с такой скоростью по всей Британии», — сказал Джонсон журналистам в понедельник, подтвердив свои заявления, сделанные на прошлой неделе.

Отвечая на вопрос о том, может ли он заверить людей в том, что прививка безопасна, премьер ответил: «Да, я могу».

На прошлой неделе британский регулятор, Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) заявил, что не нашел подтверждений того, что вакцина AstraZeneca от коронавируса вызывает образование тромбов. О безопасности прививки заявило правительство Соединенного Королевства, а также сам производитель — компания AstraZeneca.