В МОЗ опровергли слова Шмыгаля – в Украине еще только вторая волна COVID-19

На сегодня в Украине с эпидемиологической точки зрения нет третьей волны коронавируса. Нынешнее ухудшение ситуации — это только вторая волна с начала пандемии.

Об этом в интервью «Украинской правде. Жизнь» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, если брать заболеваемость с первого выявленного в Украине случая, то сейчас наблюдается вторая волна COVID.

«В большинстве стран, например, в Италии: сначала был рост, затем спад, октябрь-ноябрь подъем, опять спад и снова на январь-февраль пошло вверх. Поэтому там говорят о третьей волне. У нас как таковой первой волны не было, потому что, на наш взгляд, были вовремя внедрены карантинные ограничения. В Украине, с эпидемиологической точки зрения, волна все же вторая», — добавил Ляшко.

Напомним, в начале марта премьер Денис Шмыгаль объявил о начале третьей волны COVID в Украине. В то же время он заверил, что медицинская система готова к ней.