В Норвегии умерла врач после прививки AstraZeneca

После прививки вакциной AstraZeneca в Норвегии умерла женщина. Об этом заявил представитель Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен, сообщает издание Verdens Gang.

«13 марта Норвежское агентство по лекарственным средствам и Институт здравоохранения заявили, что трое вакцинированных были помещены в Рикшоспиталет (госпиталь при университете Осло. — Ред.) из-за образования тромбов. В Рикшоспиталете заявили, что один из них скончался», — сообщил Мадсен.

О госпитализации трех медработников старший врач Норвежского агентства по лекарственным средствам Сигурд Хортемо заявил 13 марта. У них были обнаружены тромбоз и низкое количество тромбоцитов.

11 марта Норвегия приостановила вакцинацию британским препаратом AstraZeneca после смерти одного человека в Дании. Власти страны хотят дождаться точных сведений, связано ли это с вакцинацией.