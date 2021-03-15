В Норвегии умерла врач после прививки AstraZeneca

После прививки вакциной AstraZeneca в Норвегии умерла женщина. Об этом заявил представитель Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен, сообщает издание Verdens Gang.
«13 марта Норвежское агентство по лекарственным средствам и Институт здравоохранения заявили, что трое вакцинированных были помещены в Рикшоспиталет (госпиталь при университете Осло. — Ред.) из-за образования тромбов. В Рикшоспиталете заявили, что один из них скончался», — сообщил Мадсен.
О госпитализации трех медработников старший врач Норвежского агентства по лекарственным средствам Сигурд Хортемо заявил 13 марта. У них были обнаружены тромбоз и низкое количество тромбоцитов.
11 марта Норвегия приостановила вакцинацию британским препаратом AstraZeneca после смерти одного человека в Дании. Власти страны хотят дождаться точных сведений, связано ли это с вакцинацией.
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