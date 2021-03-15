Испания тоже приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Испании минимум на 15 дней приостанавливают использование вакцины производства AstraZeneca. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser со ссылкой на главу Минздрава Каролину Дариас.

Ранее 15 марта вакцинацию препаратом британо-шведской фармкомпании приостановили в Германии, Франции и Италии.