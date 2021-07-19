Испания не будет закупать новые партии вакцины AstraZeneca

По ее информации, власти Испании также больше не будут распространять внутри страны препарат данной компании. Отмечается, что у автономных сообществ имеется достаточное количество доз AstraZeneca, чтобы завершить вакцинацию жителей страны в возрасте от 60 до 69 лет, которые до сих пор не были привиты. Эта группа — единственная в королевстве, кому вводят данный препарат.

Последняя партия AstraZeneca была доставлена в Испанию более 15 дней назад. В королевстве почти 4 млн человек были привиты этой вакциной.

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 4,1 млн случаев заражения, свыше 81 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.

В настоящий момент почти 50% жителей Испании были полностью привиты от коронавируса. Тем не менее в последнее время в стране заметно выросла заболеваемость среди молодых людей, до которых еще не дошла очередь на вакцинацию против COVID-19. В этой связи власти разных регионов страны вновь вводят ограничительные меры.