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Байден продолжит поддерживать однополые пары, несмотря на позицию Ватикана

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Байден продолжит поддерживать однополые пары, несмотря на позицию Ватикана

Президент США католик Джо Байден продолжает выступать в поддержку однополых пар, несмотря на то, что в Ватикане отказались давать им благословение на брак. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее попросили прокомментировать отношение главы государства к решению Ватикана. «Я не думаю, что от него будет какой-то личный ответ Ватикану. Нет. Он продолжает поддерживать однополые союзы», — отметила Псаки.

Ранее Конгрегация доктрины веры распространила пояснение, в котором говорится, что представители сексуальных меньшинств, заключающие однополый союз, не могут получить благословение в церкви. Решение обосновывается тем, что такое благословение не было бы «законным», поскольку даже постоянные однополые союзы не подпадают под определение брака, существующего между мужчиной и женщиной и «рождающего новую жизнь». При этом не исключается благословение отдельных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Неточно переведенные с испанского на английский язык, неверно истолкованные и помещенные в некорректный контекст слова понтифика о гражданских союзах, использованные в документальном фильме о нем, в октябре прошлого года породили в СМИ волну спекуляций по поводу возможного признания однополых пар.

Франциск неоднократно выражал духовную заботу о людях нетрадиционной ориентации, указывая, что они не должны быть отвергнуты своей семьей (родителями, братьями), на любовь которой имеют право.

ЛГБТ, Джо Байден
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