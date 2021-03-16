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США пытались помешать Бразилии купить российскую вакцину

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США пытались помешать Бразилии купить российскую вакцину

Соединенные Штаты пытались воспрепятствовать приобретению Бразилией российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V» в рамках общих усилий Вашингтона по противодействию «дурному влиянию» на государства Северной и Южной Америки. Об этом свидетельствует доклад Министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год, обнародованный за подписью бывшего главы Минздрава США Алекса Азара.

Из этого документа следует, что в политике России в Вашингтоне усмотрели желание Москвы усилить свое влияние в регионе и тем самым нанести ущерб безопасности Соединенных Штатов. В тех же намерениях, судя по докладу, Вашингтон подозревал Кубу и Венесуэлу, от сотрудничества с которыми он также предостерегал страны региона.

«OGA (Office of Global Affairs, управление по международным делам при Минздрав США) использовало дипломатические отношения в регионе стран Америки для ослабления влияния некоторых стран, включая Кубу, Венесуэлу и Россию, работающих над тем, чтобы усилить свое влияние в регионе и причинить ущерб безопасности США, — говорится в подразделе доклада „Противодействие дурному влиянию в странах Америки“. — OGA координировало свои усилия с правительственными агентствами США для укрепления дипломатических связей и оказания технического и гуманитарного содействия с тем, чтобы убедить страны этого региона отказаться от принятия помощи от этих вынашивающих недобрые намерения государств».

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В качестве примера таких усилий в докладе, в частности, приводится «использование атташе-офиса OGA для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины от COVID-19».

12 марта пресс-служба Минздрав Бразилии сообщила о подписании контракта на покупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат, как ожидается, будет поставлен тремя партиями в апреле, мае и июне.

США, Бразилия, Спутник V
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