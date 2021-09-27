Вакцинированных «Спутником V» не пустят в США

Власти США могут с ноября не пускать в страну иностранцев, которые были вакцинированы от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post.
По ее данным, согласно новым требованиям, которые будут объявлены позднее, желающие попасть в Соединенные Штаты иностранцы должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). К настоящему моменту, напоминает издание, «Спутник V» еще не получил одобрение ВОЗ.
По мнению газеты, решение «повлияет непосредственно на сотни тысяч россиян». По ее данным, примерно 300 тыс. граждан РФ посетили Соединенные Штаты в 2019 году — последний год, за который на данный момент имеются официальные данные. «Это большая проблема для российских путешественников и для людей в других странах, которые вакцинировались «Спутником V», — приводит издание мнение профессора Вирджинского университета Джудит Твигг, которая изучает вопросы здравоохранения в России.
По данным The Washington Post, в страну, вероятно, не смогут попасть и вакцинированные препаратом Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech.
Новые правила въезда в США вступят в силу в ноябре. В настоящий момент въезд в США возможен при отрицательном тесте на коронавирус.
«Спутник V» был зарегистрирован в России еще 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент вакцина зарегистрирован в 70 странах.
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