Бразилия не разрешила ввоз в страну вакцины «Спутник V»

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает Reuters. Главы региональных правительств просили одобрить поставки для борьбы со второй волной COVID-19.

Совет директоров Anvisa, состоящий из пяти человек, единогласно проголосовал против. Решение было принято после того, как техническое подразделение фармрегулятора заявило о «неотъемлемых рисках», сославшись на отсутствие информации, которая гарантирует безопасность, качество и эффективность препарата.

По словам представителя Anvisa Густаво Мендеса, самой большой проблемой является наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться, и это — «серьезный недостаток». При этом ранее в Центре им. Гамалеи, разработавшем препарат, заявили, что вектор аденовируса, который является основой вакцины, не способен размножаться

В январе Anvisa также отклонило запрос на применение российской вакцины в экстренных случаях. Как заявили в регуляторе, она не соответствует государственным критериям. Тем не менее в марте Минздрав Бразилии подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V».

26 апреля Министерство науки страны признало препарат безопасным и одобрило его коммерческий выпуск в стране. Разрешение было выдано в ответ на запрос лаборатории União Química, бразильского партнера РФПИ.

16 марта разработчики российской вакцины со ссылкой на доклад американского Минздрава заявили, что американские чиновники пытались «отговорить» Бразилию от поставок препарата. Позднее в американском министерстве исключили попытки принудить бразильские власти отказаться от «Спутника V».