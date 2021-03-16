Использование вакцины AstraZeneca приостановила уже и Швеция

Шведское агентство общественного здравоохранения решило приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca до завершения расследования Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в связи с сообщениями о побочных эффектах, передает телеканал SVT.
«Решение является мерой предосторожности», — заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на пресс-конференции. Он добавил, что «важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не выяснит, могут ли эти события быть связаны с вакцинацией».
На прошлой неделе EMA сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.
Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование этой вакцины.
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