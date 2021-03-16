Государственный ПриватБанк продолжает оставаться самым прибыльным украинским банком

Платежеспособные банки Украины за январь 2021 года получили 4,050 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 1,535 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль — 380 млн гривен, на третьем частный ПУМБ — 338 млн гривен
По данным НБУ, 63 из 73 банков получили прибыль на сумму 4,097 млрд гривен, а 10 банков показали убытки на 48 млн гривен.
Отметим, что рейтинг по прибыльности за 2020 год также возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем — государственный Ощадбанк — 2,832 млрд гривен. Далее шли частный ПУМБ — 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК — 1,734 млрд гривен.
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