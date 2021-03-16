В Крыму задержали «украинского шпиона» со взрывным устройством

ФСБ России задержала в Крыму россиянина, якобы собиравшего информацию для украинских спецслужб, у него обнаружено взрывное устройство. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В. Л.», — отметили в ЦОС. По данным ФСБ, россиянин якобы осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым.

В ФСБ РФ заявили, что в автомобиле Есипенко был обнаружен предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства. «Со слов задержанного Есипенко, информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», — уверяют в ФСБ.