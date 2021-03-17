У Зеленского ожидают в 2021 году рост ВВП Украины на 5,1%

Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко ожидает роста ВВП на 5,1% в 2021 году.

«В 2021-м наши ожидания — это рост ВВП на уровне 5,1%», — сказала Свириденко во время общения с журналистами в кулуарах посвященного МСБ форума «Украина 30» в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

Она добавила, что для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса.

«Нам для ежегодного роста на 1-2% ВВП необходимы, как минимум, $3 млрд иностранных инвестиций в год», — отметила она.