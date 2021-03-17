TikTok планирует ввести групповые чаты

Сервис коротких видео TikTok может запустить групповые чаты в приложении в 2021 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Новая функция сделает сервис более прямым конкурентом соцсетей вроде Facebook.

Групповые чаты являются частью плана TikTok по превращению платформы в социальное приложение, в котором пользователи смогут активно взаимодействовать друг с другом. Функция групповых чатов была доступна в китайской версии приложения под названием Douyin с 2019 года. Чаты в TikTok, скорее всего, будут незашифрованные, согласно источнику Reuters.

Новую функцию планировалось ввести еще в 2020 году, однако планы США по блокировке приложения и запрет сервиса в Индии вынудили компанию отложить изменения.