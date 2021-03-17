Польша расширяет карантинные меры на всю страну

Власти Польши приняли решение ввести карантинные меры в масштабах всей страны из-за нарастания третьей волны эпидемии. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава Минздрава республики Адам Недзельский.

«Мы приняли решение все те же ограничения и нормы ввести на территории всей страны», — сказал он. В последние недели локдаун вводился в республике только в отдельных регионах. По словам министра, по всей Польше будут закрыты гостиницы, объекты культуры и спорта, ограничена работа торговых центров.

Кроме того, будет возобновлено удаленное обучение в 1-3 классах. «До 9 апреля, на ближайшие три недели мы вводим удаленное обучение», — добавил он.

«Мы под впечатлением от новых цифр», — сказал министр о 25 тыс. новых заболевших за сутки, отметив также большую динамику прироста. «Третья волна ускоряется», — констатировал Недзельский. «В связи с этой ситуацией мы должны предпринять решительные шаги», — указал он.

Решение о масштабном введении карантинных мер вступит в силу 20 марта и будет действовать до 9 апреля. По словам министра, если кривая заболеваемости все равно будет расти, «возможно, придется принять новые решения, которые будут означать еще более серьезные ограничения».

Число заразившихся коронавирусом в Польше за прошедшие сутки увеличилось на 25 052 человека, что стало самым большим показателем с ноября прошлого года.