ВОЗ завтра представит официальные выводы по препарату AstraZeneca

Комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представит заключения по препарату от нового коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca 19 марта. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя организации.

Днем ранее ВОЗ заявила, что этот комитет «внимательно рассматривает последние по времени данные о безопасности вакцины AstraZeneca». В организации также рекомендовали продолжать вакцинацию от коронавируса этим препаратом, указав на то, что польза от вакцины AstraZeneca перевешивает риски.

Как ожидается, Европейское агентство лекарственных средств опубликует свое заключение о безопасности применения препарата от AstraZeneca 18 марта.

Ранее несколько европейских стран временно прекратили использование вакцины от AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у некоторых привившихся. Сама компания 14 марта опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своего препарата, подчеркнув, что эти выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в странах Европейского союза и Великобритании.