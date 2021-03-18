ВОЗ завтра представит официальные выводы по препарату AstraZeneca

Комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представит заключения по препарату от нового коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca 19 марта. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя организации.
Днем ранее ВОЗ заявила, что этот комитет «внимательно рассматривает последние по времени данные о безопасности вакцины AstraZeneca». В организации также рекомендовали продолжать вакцинацию от коронавируса этим препаратом, указав на то, что польза от вакцины AstraZeneca перевешивает риски.
Как ожидается, Европейское агентство лекарственных средств опубликует свое заключение о безопасности применения препарата от AstraZeneca 18 марта.
Ранее несколько европейских стран временно прекратили использование вакцины от AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у некоторых привившихся. Сама компания 14 марта опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своего препарата, подчеркнув, что эти выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в странах Европейского союза и Великобритании.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016