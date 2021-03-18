В Грузии медсестра впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca

Медсестра одной из клиник грузинского города Ахалцихе впала в кому через несколько минут после вакцинации от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Рустави 2".

По его данным, состояние медсестры тяжелое. Коллеги заявляют, что у нее после прививки развился анафилактический шок. В больницу прибыли ее родные и близкие, во дворе медучреждения произошла их потасовка с охраной. На место событий направлены сотрудники полиции. Минздрав Грузии пока официальных заявлений на этот счет не делал.

В стране с 15 марта началась кампания по вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Пока прививку могут сделать только медработники. По данным Минздрава, за три дня привились более 2,7 тыс. человек. Власти планируют к концу года привить 60% населения (примерно 1,7 млн человек), чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Ранее несколько европейских стран временно прекратили использование вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у некоторых привившихся. Сама компания 14 марта опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, привившихся в странах Европейского союза и Великобритании.