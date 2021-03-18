Британский регулятор отрицает связь между образованием тромбов и вакциной AstraZeneca

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не нашло какой-либо связи между применением вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета и образованием тромбов у получивших ее людей. Об этом говорится в заявлении, распространенном регулятором в четверг.

«Проведенное нами тщательное исследование всех доступных данных и критический анализ, осуществленный ведущими независимыми экспертами, показали отсутствие свидетельств того, что тромбоз вен возникает у привитых чаще, чем у не получившего вакцину населения», — заявила глава MHRA Джун Рейн.

Она подчеркнула, что в этой ситуации польза от применения вакцины существенно перевешивает возможность возникновения каких-либо побочных эффектов.

При этом власти продолжат детально изучать сообщения о пяти случаях очень редкого и специфического виде тромба в церебральных венах.

«Об этом сообщалось менее чем в одном случае на миллион человек, сделавших прививку в Британии, и (тромбы — Ред.) также могут возникнуть естественным путем — причинной связи с вакциной не было установлено», — отмечает британский регулятор.

Ранее в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила за продолжение применения вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что тромбы — третье по распространенности в мире сердечно-сосудистое заболевание, и оно возникает у людей независимо от того, получили ли они вакцину или нет.

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До этого несколько европейских стран временно прекратили использование вакцины от AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у некоторых привившихся. Сама компания 14 марта опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своего препарата, подчеркнув, что эти выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в странах Европейского союза и Великобритании.