Европейский регулятор заявил о безопасности вакцины AstraZeneca

Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора ЕМА после проведенной оценки данных по возможным тромбоэмболическим осложнениям у вакцинированных препаратом AstraZeneca пришел к заключению, что вакцина эффективна и безопасна против коронавируса, сообщила на пресс-конференции в Амстердаме исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.

«Комитет пришел к четкому научному выводу, что это безопасная и эффективная вакцина, защищает людей от COVID-19», — сказала она.

По ее словам, комитет по безопасности не смог пока вывить связь между осложнениями и качеством препарата. «На этот момент доказательств связи осложнений с препаратом не выявлено», — подчеркнула она.

При этом глава ЕМА добавила, что категорически исключить такой возможной связи все же нельзя, тщательное изучение действия вакцины и ее возможных побочных эффектов будет продолжено.

Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора ЕМА провел в четверг внеочередное заседание, на котором оценил собранные и проанализированные за последнее время данные по инцидентам с привитыми вакциной AstraZeneca, у которых развивались тромбоэмболические осложнения.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины AstraZeneca.