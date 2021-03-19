В Украине проверят все указы, подписанные Януковичем

Правоохранительные органы проверят все указы и распоряжения беглого экс-президента Виктора Януковича на предмет угрозы национальной безопасности Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга.

«У нас есть действующие указы и распоряжения Януковича, в прошлом президента, осужденного по статье „государственная измена“. Было поручение проанализировать все нормативно-правовые акты, которые сейчас действуют, на предмет опасности нацбезопасности Украины», — рассказал он.

Он объяснил, что правоохранители проанализируют все решения Януковича и будут искать опасные для Украины.

Данилов напомнил, что некоторые указы уже потеряли силу, поэтому речь идет исключительно о тех указах, которые по состоянию на сейчас являются действующими.