РФ предложила изменить принцип организации заседаний «нормандской четверки»

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представляющий Россию на переговорах «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), предложил коллегам по формату изменить принцип организации заседаний. Как сообщил агентству ТАСС источник в российской делегации, он направил соответствующее письмо коллегам в Берлин, Киев и Париж.

По словам источника, в письме также указывается, что на последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» Киев не представил письменных предложений по франко-германскому проекту «Ключевых кластеров по реализации минских соглашений» и по российским предложениям к этому проекту. В связи с этим Козак якобы призвал коллег зафиксировать обязательство Украины представить всем участникам формата свою письменную позицию не позднее 19 марта.