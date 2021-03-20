Одесская область попала в «красную» зону

Одесская область по индикаторным показателям попала в «красную» зону эпидопасности для определения регионов со значительным распространением COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Согласно данным на сайте ведомства, в «красную» зону эпидопасности по состоянию на 20 марта входят Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Черновицкая области.
К «оранжевой» зоне отнесены Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.
«Красный» уровень эпидемической опасности определяется решением государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министра здравоохранения в течение 48 часов.
Решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через два дня с даты его опубликования.
Решение об отмене «красного» уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016