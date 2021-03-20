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Одесская область попала в «красную» зону

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Одесская область попала в «красную» зону

Одесская область по индикаторным показателям попала в «красную» зону эпидопасности для определения регионов со значительным распространением COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Согласно данным на сайте ведомства, в «красную» зону эпидопасности по состоянию на 20 марта входят Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Черновицкая области.

К «оранжевой» зоне отнесены Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.

«Красный» уровень эпидемической опасности определяется решением государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министра здравоохранения в течение 48 часов.

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Решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через два дня с даты его опубликования.

Решение об отмене «красного» уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.

Одесская область, коронавирус
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