Защитные антитела не вырабатываются у минимум 20% переболевших коронавирусом

Не менее 20% людей, переболевших COVID-19, не вырабатывают защитные антитела к коронавирусу. Об этом сообщил в воскресенье директор российского центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург в интервью местному ТВ.

«Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — сказал он.

Гинцбург порекомендовал такой категории населения привиться от коронавируса для гарантированной выработки антител.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 122,9 млн человек, более 2,7 млн умерли.