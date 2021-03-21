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Ученые заявили об опасности собак для человечества

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Ученые заявили об опасности собак для человечества

Ученые заявили, что собаки оказывают негативное влияние на окружающую среду из-за употребления большого количества мяса. Об этом пишет L’Express.

Так, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин установил, что около 160 миллионов собак и кошек оказывают от 25 до 30% воздействия на окружающую среду в США из-за потребления мяса.

Согласно данным ученого, в общей сложности количество таких выбросов достигает 64 миллионов тонн СО2, что сравнимо с последствиями использования 13 миллионов автомобилей в течение года.

В это же время профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета отмечает, что углеродный след, который оставляют собаки зависит от того, где они проживают.

«Средняя собака (от 10 до 20 кг) за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны — в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонн — в Японии», — рассказал специалист.

В свою очередь, специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон отметила, что ситуация не настолько пессимистична.

Она отметила, что большинство домашних животных едят корма, которые производится из субпродуктов пищевой промышленности.

Однако ученые сходятся в одном: большая собака, которая ест больше, оставляет больший углеродный след, чем маленькая кошка.

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Эксперты заключает: чтобы помочь планете, люди должны как минимум не перекармливать своих питомцев. Некоторые специалисты считают, что включение в рацион собак других источников белка, например, насекомых, которые уже используются в кормах, сократило бы количество потребляемого ими мяса.

углекислый газ, собаки
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