Меркель собирается снова продлить в ФРГ ограничения из-за COVID-19

Канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет продлить действующие в стране ограничительные меры, введенные из-за ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа, который канцлер ФРГ и главы регионов обсудят в понедельник.

Сообщается, что ограничения сохранятся в апреле, однако конкретных дат в документе не приводится. Кроме того, компании в ФРГ обяжут каждую неделю предоставлять сотрудникам два экспресс-теста на коронавирус. Соответствующие постановления федеральное правительство примет до конца марта, указано в документе.

В документе отмечается также, что послабления ограничений «во многом зависят от последовательного тестирования граждан».

Ранее на совещании глав регионов с канцлером Ангелой Меркель было принято решение продлить локдаун, введенный в ФРГ 2 ноября прошлого года, предварительно, до 28 марта.