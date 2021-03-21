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Чехия продлит в стране режим ЧС до 11 апреля

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Чехия продлит в стране режим ЧС до 11 апреля

Правительство Чехии в связи с эпидемией коронавируса намерено продлить до 11 апреля действующий в стране с 5 октября 2020 года режим чрезвычайной ситуации (ЧС), срок которого установлен до 28 марта. Об этом сообщил в воскресенье журналистам первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек.

«Режим ЧС необходимо продлить минимально до 11 апреля. Члены правительства по данному вопросу пришли к согласию», — отметил он.

Кабмин, по словам Гамачека, примет решение о продлении режима ЧС на одном из ближайших заседаний и затем обратится в нижнюю палату парламента страны с предложением его утвердить.

Между тем, как сказал первый вице-премьер, введенные в стране жесткие социальные ограничения, среди которых комендантский час и ограничение передвижения жителей границами административных районов проживания, дают ожидаемый эффект — суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом постепенно снижается. Тем не менее, как подчеркнул политик, пока преждевременно ставить вопрос о смягчении ограничительных мер.

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За время эпидемии общее число заразившихся коронавирусом в Чехии с населением около 10,7 млн граждан составило 1 469 547. От заболевания, вызываемого вирусом, умерли 24 667 жителей республики.

Чехия по количеству смертей в результате заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19), в пересчете на численность населения вышла на первое место в мире. В течение последних двух недель в стране умерли 26 больных с COVID-19 на каждые 100 тыс. жителей. Второе место в рейтинге принадлежит Словении — 23 смерти от этого заболевания в пересчете на 100 тыс. жителей за прошедшие 14 дней. На третьем месте находится Венгрия с 22 летальными исходами.

Чехия, коронавирус
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