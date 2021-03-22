Кабмин хочет спихнуть на местные власти принятие решений относительно работы транспорта в «красных» зонах

Кабинет министров Украины намерен передать местной власти полномочия по функционированию транспорта в «красных» зонах эпидемической опасности.

«Полномочия относительно транспорта планируется передать местной власти», — сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правительстве.

По словам собеседника, заседание Кабмина по данному вопросу планируется провести в понедельник, 22 марта.

Как сообщалось, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение поручить Мининфраструктуры совместно с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен «красный» уровень эпидемической опасности.