В Николаеве общественный транспорт будет работать по спецпропускам

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Николаева на заседании в понедельник приняла решение о введении специальных пропусков для проезда в общественном транспорте, сообщил городской голова Александр Сенкевич.
«Предприятиям, учреждениям и организациям необходимо обновить электронные пропуска для своих сотрудников. Для этого на сайте городского совета мы создали удобную в использовании электронную систему», — написал Сенкевич в соцсети Facebook.
Он уточнил, что пропуски, оформленные в 2020 году, не будут действовать. Каждый документ будет иметь свой индивидуальный QR-код, а копия будет храниться в специальной базе на сайте.
После регистрации пропуски будут высланы на указанный адрес электронной почты. Их необходимо будет распечатать и носить с собой вместе с документами, удостоверяющими личность.
Как сообщалось, в Николаеве с 24 марта до 4 апреля вводят жесткий карантин из-за увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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