Bloomberg узнал о планах Microsoft купить мессенджер Discord за $10 млрд

Microsoft ведет переговоры о покупке компании Discord — владельца одноименного мессенджера, популярного в сообществе геймеров. Предполагается, что корпорация может заплатить свыше $10 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
По информации издания, решение пока не принято. К тому же один из источников сообщил, что Discord может предпочесть выйти на IPO, вместо того, чтобы стать частью другой компании. Неделю назад The Wall Street Journal писала, что компания наняла своего первого финансового директора и возможно это является первым шагом к выходу на биржу. Однако VentureBeat писал 22 марта, что Discord начал подумывать о продаже, потому, что к нему проявили интерес сразу несколько компаний.
Discord считается стратегическим активом, поскольку он связывает игровые компании с их самыми большими поклонниками в сообществах аудио- и текстовых чатов, говорится в материале VentureBeat.
Эксперты предположили, что покупка Discord может стать для Microsoft еще одним шагом к расширению игрового бизнеса. «Возможно, приобретение Microsoft Discord имеет большой смысл, поскольку компания продолжает перестраивать свой игровой бизнес в сторону программного обеспечения и услуг», — сказал аналитик Bloomberg Intelligence Мэтью Кантерман.
В начале марта Microsoft закрыл сделку по приобретению Bethesda Softworks — одного из самых известных и крупнейших издателей компьютерных игр в мире. Кроме того, игровое подразделение Microsoft — Xbox — расширяет льготы по подписке, которые он предоставляет в рамках своего предложения Game Pass.
Discord наиболее известна бесплатным приложением, которое позволяет создавать группы и обмениваться в них голосовыми, видео и текстовыми сообщениями. Мессенджер особенно популярен среди геймеров. Но во время пандемии его также стали часто использовать для проведения уроков, танцевальных классов, книжных клубов и других виртуальных встреч. Сейчас у Discord более 100 млн активных пользователей.
По сведениям The Wall Street Journal, благодаря пандемии компания в прошлом году удвоила число ежемесячных пользователей до 140 млн. Выручка Discord за этот период составила $130 млн против около $45 млн в 2019 году. Однако компания пока убыточна. В декабре 2020 года компания привлекла $100 млн, при этом ее оценили в $7 млрд.
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