Мессенджер Discord отказался продаваться Microsoft за $10 млрд

Стартап Discord Inc., развивающий одноименный сервис для обмена сообщениями, приостановил переговоры о продаже бизнеса Microsoft. В компании вернулись к изучению потенциального выхода на биржу. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее WSJ и Bloomberg сообщали о планах Microsoft купить Discord за сумму свыше $10 млрд.

По данным собеседников WSJ, интерес к покупке Discord проявляли как минимум три компании, в том числе Microsoft. Однако в итоге создатели мессенджера решили пока оставить стартап независимым, отмечает газета. В то же время источники WSJ не исключили возможности возобновления переговоров в будущем.

Приложение Discord позволяет создавать группы и обмениваться в них голосовыми, видео- и текстовыми сообщениями. Мессенджер популярен среди геймеров. Во время пандемии его также стали часто использовать для проведения уроков, танцевальных классов, книжных клубов и других виртуальных встреч.

В декабре 2020 года Discord провел раунд привлечения инвестиций на $100 млн. По итогам раунда компанию оценили в $7 млрд.