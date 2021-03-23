Минобразования обещает провести ВНО в запланированные сроки независимо от ситуации с коронавирусом

В Министерстве образования и науки заявляют, что внешнее независимое оценивание в 2021 году состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах: пробное тестирование пройдет 10 апреля, основная сессия начнется 21 мая.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, во время карантина разрешено проведение мероприятий по оценке качества образования, осуществление которых относится к задачам Украинского центра оценивания качества образования и его региональных подразделений: пробного ВНО, ВНО, вступительные испытания с использованием организационно-технологических процессов осуществления ВНО.

«Соответственно, пробное ВНО состоится 10 апреля. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. В то же время участники смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов», — говорится в сообщении.

Результаты пробного ВНО-2021 будут обнародованы на информационных страницах участников 16 апреля.

Участники основной сессии ВНО до 30 апреля смогут скачать из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований. Кроме того, 6-18 мая будут дополнительный период регистрации на ВНО.

Основная сессия ВНО состоится по следующему графику: 21 мая — химия, 24 мая — испанский, немецкий, французский языки, 25 мая — английский язык, 28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта), 1 июня — украинский язык, украинский язык и литература, 4 июня — история Украины, 7 июня — физика, 10 июня — биология, 15 июня — география.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатной. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам.

Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников в такие даты: до 4 июня — химия, до 18 июня — иностранные языки, до 22 июня — математика, математика (задания уровня стандарта), до 25 июня — украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология, до 30 июня — география.

Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны до 23 июля.