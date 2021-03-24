Илон Маск заявил о начале продажи автомобилей Tesla за биткоины

В среду, 24 марта, автопроизводитель Tesla добавил возможность оплаты своей продукции биткоинами. Об этом в своем твиттер-аккаунте объявил глава компании Илон Маск.

«Вы теперь можете купить Tesla за биткоины», — написал Маск.

Пока такой способ оплаты доступен только для клиентов из США, в других странах он будет введен позднее в текущем году.

«Tesla не будет конвертировать в фиатную валюту биткоины, полученные в качестве оплаты», — отметил Маск.

На фоне объявления компании курс биткоина начал резко расти. За последний час криптовалюта подорожала на $1,7 тыс., до текущей отметки в $55,4 тыс.