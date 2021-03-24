Илон Маск заявил о начале продажи автомобилей Tesla за биткоины

В среду, 24 марта, автопроизводитель Tesla добавил возможность оплаты своей продукции биткоинами. Об этом в своем твиттер-аккаунте объявил глава компании Илон Маск.
«Вы теперь можете купить Tesla за биткоины», — написал Маск.
Пока такой способ оплаты доступен только для клиентов из США, в других странах он будет введен позднее в текущем году.
«Tesla не будет конвертировать в фиатную валюту биткоины, полученные в качестве оплаты», — отметил Маск.
На фоне объявления компании курс биткоина начал резко расти. За последний час криптовалюта подорожала на $1,7 тыс., до текущей отметки в $55,4 тыс.
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