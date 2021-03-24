Королева Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл родила третьего ребенка. О рождении сына объявил ее муж, бывший капитан сборной Англии по регби-15 Майк Тиндолл.

По словам отца, ребенок родился в воскресенье.

Представитель семьи Тиндолл подтвердила изданию Hello, что мальчик, получивший имя Лукас Филипп, родился 21 марта и весил при рождении примерно 3,75 кг.

Лукас Филипп Тиндолл — внук единственной дочери Елизаветы II принцессы Анны и третий ребенок Зары, занимающей 18-е место в очереди на престол. Ранее у Тиндоллов родились две дочери, Миа Грэйс и Лена Элизабет.

С рождением Лукаса Филиппа королева Великобритании стала прабабушкой в юбилейный, десятый раз. Ее девятый правнук, сын принцессы Евгении, появился на свет в феврале 2021 года.