Бывшего премьера Италии Берлускони госпитализировали

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони с понедельника находится в больнице. Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на адвоката политика Федерико Чеккони.

84-летнего Берлускони госпитализировали утром 22 марта.

«В связи с проблемами со здоровьем с утра понедельника Берлускони госпитализирован», — сообщил юрист в начале очередного заседания суда Милана по так называемому «делу Руби», в рамках которого патриарх итальянской политики обвиняется в даче ложных показаний и подкупе свидетелей.

Осенью 2020 года 84-летний экс-премьер переболел коронавирусной инфекцией. В течение двух недель он находился в больнице с двусторонней пневмонией. По словам самого Берлускони, он чувствовал себя так плохо, что опасался за свою жизнь. Он также назвал болезнь «адской».

В Милане и ещё нескольких итальянских городах ещё идут суды по делу об использовании Берлускони услуг несовершеннолетних проституток. Бывшего премьера в 2014 году оправдали, однако затем в деле открылись новые обстоятельства — следствие считает, что некоторые свидетельницы могли дать ложные показания.