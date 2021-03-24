Тариф на электроэнергию с 1 апреля решили не менять

Кабинет министров решил сохранить цену на электроэнергию для населения с 1 апреля на прежнем уровне. Цена составит 1,68 гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 24 марта.

«Сегодня мы принимаем решение о том, что цена на электроэнергию для украинцев остается без изменений, то есть 1,68 грн за киловатт-час. Государственная компания „Энергоатом“ продолжает поставлять электроэнергию для людей по льготной цене», − сказал премьер в ходе заседания.

В то же время, по словам Шмыгаля, правительство предоставило «Энергоатому» полноценно работать на свободном конкурентном рынке, что обеспечит компанию необходимыми средствами для проведения ремонтов и выполнения программ по модернизации и безопасному функционированию атомных электростанций.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года, отменив ранее действующий льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц в размере 0,9 грн/кВт-ч.