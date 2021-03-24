В iPhone 13 уберут раздражающую пользователей «челку»

Новое поколение iPhone получит уменьшенный экранный вырез. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдеров.
Сетевые информаторы показали стеклянные панели для смартфона iPhone 13 (12s) в трех размерах — 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Вырез заметно меньше из-за того, что разговорный динамик был перемещен в верхнюю панель.
Ранее аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в Apple планируют изменить компоновку системы Face ID, ради которой и сохраняется массивный экранный вырез. Вместе с этим смартфон получит экран с частотой обновления изображения 120 Гц.
Впервые экранный вырез появился в iPhone X, который был представлен в 2017 году. С тех пор площадь "челки" не уменьшалась в новых моделях, тогда как Android-смартфоны оснащаются гораздо более компактными вырезами.
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