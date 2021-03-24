Присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования ждет одобрения в Кабмине

Законопроект о присоединении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) уже подан на рассмотрение Кабмина, в Минфине надеются «на быструю реакцию».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по результатам встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.
«На рассмотрение Кабинета Министров Украины уже подан законопроект о присоединении Ощадбанка к системе гарантирования вкладов физических лиц, мы ожидаем быструю реакцию», — сообщил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.
Он добавил, что в ближайшее время также планируется представить на одобрение правительства Стратегию развития Ощадбанка на 2021-2024 годы.
Отмечается, что присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка.
Напомним, ранее ожидалось, что государственный Ощадбанк с 1 января 2021 года станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц.
Сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, то есть 100% независимо от суммы. После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков составит 200 тысяч гривен.
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