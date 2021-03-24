В Черкассах решили не ужесточать карантин, несмотря на рекомендацию областных властей

В Черкассах пока не будут ужесточат карантин, закрывать заведения и непродовольственные магазины. Это рекомендовали областные власти.
Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.
Он отметил, что для такого ужесточения нет причин, исходя из ситуации с коронавирусом.
«Нет причин закрывать зоопарк. Он работает на открытом воздухе и думаю, что ничего не будет страшного, если жители города будут его посещать. Ограничивать работу непродовольственных магазинов нецелесообрано. Можно ограничить количество посетителей, которые могут находиться в них одновременно», — сказал Бондаренко.
Мэр Черкасс также пообещал изучить вопрос работы общественного транспорта, но признал, что контролировать прием пассажиров в некоммунальном транспорте нереально.
По его мнению лучшим способом избежать попадания города в «красную» зону является гигиена, использование масок и избежание больших скоплений людей.
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